В Хмельницком к 7 годам тюрьмы приговорили дельца за переправку мужчин за границу

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В Хмельницком отправили за решетку фигуранта, наладившего канал незаконной переправки граждан через границу Украины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Суд назначил 48-летнему мужчине наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции напомнили, что жителя Хмельницкого разоблачили в октябре 2021 года. Делок, изготовив гражданину Украины паспорт Литвы, организовал беспрепятственное пересечение им украинской границы. Во время этого фигуранта и задержали.

За свою незаконную услугу мужчина получил 145 тысяч гривен вознаграждения.

Напомним, в Одесской области задержали мужчину, который пытался за 10 тысяч долларов подкупить пограничника для переправки уклонистов.