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16 ноября 2021, 20:24

В Днепре в доме престарелых найдены пять мертвых пожилых женщин

16 ноября 2021, 20:24
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Фото: полиция Днепра
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В Центральном районе города Днепр 16 ноября в частном доме для престарелых обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи-до 8 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.

Днепр пожар дом престарелых

 
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