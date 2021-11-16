В Днепре в доме престарелых найдены пять мертвых пожилых женщин

Фото: полиция Днепра

В Центральном районе города Днепр 16 ноября в частном доме для престарелых обнаружены пять мертвых женщин в возрасте от 75 до 89 лет

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

"Предварительно установлено, что в одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, случилось короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Сейчас тела погибших направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи-до 8 лет лишения свободы.

Сейчас полицейские в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса задержали администратора заведения. В рамках расследования будут назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.