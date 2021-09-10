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10 сентября 2021, 16:31 390

Отравление в школе Хмельницкого: количество пострадавших снова возросло

10 сентября 2021, 16:31 390
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Фото: Рixabay
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В школе Хмельницкого в результате массового отравления пострадали 91 ребенок и 1 взрослый человек

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Хмельницкого областного центра контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения.

"ГУ "Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" сообщает, что по состоянию на 10.00 10 сентября 2021 года за медицинской помощью обратились 92 человека, в том числе 91 ребенок и 1 взрослый человек", - отмечает пресс-служба.

Всего в больницу были госпитализированы 15 человек, среди которых 14 детей. Сейчас 77 пациентов продолжают лечение в амбулаторных условиях под наблюдением педиатров и семейных врачей.

"В учебном заведении и в домашних очагах лиц, которые заболели, осуществлена заключительная дезинфекция", - пишет пресс-служба.

Источник возбудителя инфекции до сих пор неизвестен.

Напомним, что отравление в школьной столовой Хмельницкого произошло 8 сентября. В Департаменте образования и науки Хмельницкого горсовета решили, что образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться с помощью использования технологий дистанционного обучения.

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