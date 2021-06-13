Запорожская АЭС вывела в резерв четвертый энергоблок: в чем причина

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В воскресенье, 13 июня, Запорожская АЭС решила отключить от энергосистемы четвертый энергоблок и вывести его в холодный резерв

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт станции.

"В 6:02 утра, в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме, энергоблок №4 Запорожской АЭС, согласно регламентным процедурам, разгружен, отключен от сети и выведен в холодный резерв", - говорится в сообщении.

Известно, что на данный момент рабочими в Запорожской АЭС остаются три энергоблока. Их суммарная мощность составляет 2890 МВт. На энергоблоке №5 идут 44-е сутки планового ремонта, а на энергоблоке №6 – капитальный ремонт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", - говорится в тексте сообщения.

Напомним, что 30 мая на энергоблоке №2 Запорожской АЭС были отключены две главные циркуляционные помпы.