На курорте вблизи Запорожья загорелась гостиница

Пожар мог перекинуться на соседние строения

Пожар мог перекинуться на соседние строения

Фото: subbota.ua

В курортном городе Бердянске (Запорожская область) около 9:30 утра загорелась мини-гостиница по ул. Курортной, 82.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что дым от пожара гостиницы был виден со всех микрорайонов Бердянска. По состоянию на текущее время, несмотря на очень сильное пламя, спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание.

Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, ранее в Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям, у него изъяли целый арсенал оружия, который он привез из зоны проведения операции Объединенных сил.