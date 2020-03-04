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04 марта 2020, 14:41 1

Аваков за год заработал более 1 млн гривен

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04 марта 2020, 14:41 1
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал более 1 миллиона гривен зарплаты за минувший год
Фото: twitter/MVS_UA
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков задекларировал более 1 миллиона гривен зарплаты за минувший год

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на декларацию министра.

Согласно ежегодной декларации министра за 2019 год, у него есть также три квартиры (одна из которых 657,9 м.кв), два земельных участка по 1200 м.кв, номер в отеле. Один из земельных участков принадлежит жене Авакова.

Также глава МВД задекларировал 33 произведений искусства, трое часов, антикварные изделия, коллекционные монеты, украшения и одежду жены.

Кроме того, Аваков задекларировал 12 акций в ПАО ФК "Металлист", отметив, что за год получил зарплату в размере 1 млн 120 тыс. 887 гривен.

Напомним, 27 февраля 2020 года Офис Генерального прокурора отменил конфиденциальность данных о доходах прокуроров Офиса, а также бывших работников ГПУ и их близких родственников.


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