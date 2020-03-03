В Хмельницкой области город получил новую символику

Новые герб, знамя и флаг получил город Городок в Хмельницкой области

Новые герб, знамя и флаг получил город Городок в Хмельницкой области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Подолья News.

Обновленные символы утвердили местные депутаты на очередной сессии. Теперь Городок, вместо еще советской символики, получил герб, максимально приближенный к своему историческому прототипу.

Новый герб Городка содержит изображение в зеленом поле золотой (желтый) раскидистый дуб с корнями, листьями и желудями. В красной главе серебряная крепостная башня с крепостной стеной вдоль между двумя золотыми горами и открытой городскими воротами.

Авторы новых геральдических символов – Валентин Ильинский, председатель Хмельницкого областного отделения украинского геральдического общества, член совета УГТ и Сергей Ильинский, геральдист, старший преподаватель Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.

Как информировали RegioNews ранее, в селе Веселый Подол, несмотря на принятый несколько лет назад закон о декоммунизации, и до сих пор стоит памятник диктатору Владимиру Ленину.