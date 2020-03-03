В Хмельницкой области город получил новую символику
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Подолья News.
Обновленные символы утвердили местные депутаты на очередной сессии. Теперь Городок, вместо еще советской символики, получил герб, максимально приближенный к своему историческому прототипу.
Новый герб Городка содержит изображение в зеленом поле золотой (желтый) раскидистый дуб с корнями, листьями и желудями. В красной главе серебряная крепостная башня с крепостной стеной вдоль между двумя золотыми горами и открытой городскими воротами.
Авторы новых геральдических символов – Валентин Ильинский, председатель Хмельницкого областного отделения украинского геральдического общества, член совета УГТ и Сергей Ильинский, геральдист, старший преподаватель Хмельницкой гуманитарно-педагогической академии.
Как информировали RegioNews ранее, в селе Веселый Подол, несмотря на принятый несколько лет назад закон о декоммунизации, и до сих пор стоит памятник диктатору Владимиру Ленину.
- 10:51 04 марта Под Киевом из-за тумана столкнулись 10 автомобилей
- 10:44 04 марта Дубилет и Милованов пройдут дополнительные собеседования - нардеп
- 10:41 04 марта В зоне ООС погиб военный из Черниговской области
- 10:38 04 марта Ректор "Житомирской политехники" Виктор Евдокимов может возглавить министерство образования
- 10:31 04 марта Во Львове задержали "атовца" с поддельным удостоверением участника боевых действий
- 10:25 04 марта В Одессе задержали серийного грабителя почтовых отделений
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука