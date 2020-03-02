13:10  03 марта
Правительство приняло решение продать единственного производителя соли в Украине "Артемсоль"
11:53  03 марта
Ситуация в Новых Санжарах: Скалецкая вовсю играет в тенис с эвакуированными
10:17  03 марта
Украина собирает заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Крыму
UA | RU
UA | RU
02 марта 2020, 17:31 16

Последний Ильич: под Полтавой до сих пор стоит памятник диктатору Ленину

Читайте також
українською мовою
02 марта 2020, 17:31 16
Читайте також українською мовою
В селе Веселый Подол, несмотря на принятый несколько лет назад закон о декоммунизации, до сих пор стоит памятник диктатору Владимиру Ленину
Фото: Pixabay
В селе Веселый Подол, несмотря на принятый несколько лет назад закон о декоммунизации, до сих пор стоит памятник диктатору Владимиру Ленину

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на LB.ua.

Памятник советской эпохи нашли в селе Веселый Подол Семеновского района Полтавской области. Местные говорят, что бетонный Ленин когда-то был памятником монументального искусства. Но несколько последних лет за ним никто не ухаживает: постамент и сама фигура быстро разрушаются.

Мнения жителей села разделилась: одни хотят, чтобы Ленина отправили на свалку, другие просят сохранить монумент как историческую память. Руководитель проекта "Декоммунизация. Украина” Вадим Поздняков рассказал, что местная власть обещала избавиться от монумента еще в январе. Напомним, что, согласно закону о декоммунизации, который вступил в силу весной 2015 года, памятники Владимиру Ульянову должны быть демонтированы, потому что он причастен к репрессиям украинского народа.

Как ранее сообщали RegioNews, в Каховке Херсонской области специалисты по охране достопримечательностей рассказали, почему сотрудники Института национальной памяти проявили некомпетентность в вопросе сноса "Легендарной тачанки".


декоммунизация Ленін Полтава Полтавская область декомунізація Полтавська область
В Черниговской области продали памятник Ленину за 375 тыс гривен
28 февраля 2020, 12:56
Институт нацпамяти назвал незаконным переименование проспекта в Харькове
28 февраля 2020, 11:33
В Кропивницком переименуют улицу в честь депутата, который провозгласил Независимость Украины
27 февраля 2020, 10:52
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Последние Популярные
Юрий Гаврилечко
Алексей Якубин
Виктор Таран
Все блоги »
Корпорация Зе. Помешают ли "собаки и дороги" взять "Слугам народа" местные советы в Николаевской области
03 марта 2020, 10:17
Недвижимый магнат. Как Гройсман скупает Винницу
02 марта 2020, 08:59
Все публикации »
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Коронавирус пронёсся над Украиной! Спецвыпуск "НеПогоды в регионах"
22 февраля 2020, 17:59
У Авакова воруют, а у Кернеса воюют, – "НеПогода" на RegioNews
21 февраля 2020, 20:10
Все видео »
Осачук Сергей Дмитриевич
Председатель Черновицкой областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Кириленко Павел Александрович
Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации
Все досье »