На Херсонщині через російські обстріли та удари БпЛА постраждали троє мирних жителів

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У Херсоні 18 вересня внаслідок російських атак за допомогою безпілотників постраждали троє цивільних. Також через обстріли пошкоджені житлові будинки, транспорт та територія ринку

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, 18 вересня військові РФ обстрілювали населені пункти Херсонщини артилерійською зброєю та дронами різних типів.

Станом на 17:30 правоохоронці зафіксували трьох постраждалих. Усі вони є жителями Херсона та отримали травми внаслідок атак російських безпілотників.

Крім того, внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, територія ринку, а також вантажні, службові та легкові автомобілі.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що удень 18 вересня російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, більшість із них отримали уламкові поранення.