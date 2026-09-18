На Херсонщині через російські обстріли та удари БпЛА постраждали троє мирних жителів
У Херсоні 18 вересня внаслідок російських атак за допомогою безпілотників постраждали троє цивільних. Також через обстріли пошкоджені житлові будинки, транспорт та територія ринку
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, 18 вересня військові РФ обстрілювали населені пункти Херсонщини артилерійською зброєю та дронами різних типів.
Станом на 17:30 правоохоронці зафіксували трьох постраждалих. Усі вони є жителями Херсона та отримали травми внаслідок атак російських безпілотників.
Крім того, внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, територія ринку, а також вантажні, службові та легкові автомобілі.
За фактами російських атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо, що удень 18 вересня російські війська завдали удару по людному місцю в центрі Одеси. Внаслідок атаки постраждали щонайменше п’ятеро людей, більшість із них отримали уламкові поранення.