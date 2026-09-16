На Херсонщині оголосили підозру очільниці "відділу молодіжної політики" окупантів у Генічеську

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині 48-річній місцевій жительці заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, після окупації Генічеська вона обійняла керівні посади у незаконних органах влади та займалася роботою з молоддю.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури жінці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у травні 2023 року підозрювана стала так званою "начальницею отдела по работе с молодежью Генической военно-гражданской администрации Херсонской области".

На цій посаді вона керувала підрозділом, організовувала та проводила публічні заходи для учнів місцевих освітніх закладів. Під час таких заходів, за даними прокуратури, російську агресію та діяльність силових структур окупантів представляли у позитивному світлі.

У листопаді 2024 року після зміни структури незаконної адміністрації жінка, за даними слідства, отримала нову посаду — так званої "начальниці отдела молодежной политики Администрации Генического муниципального округа".

Правоохоронці зазначають, що на новій посаді вона продовжила займатися ідеологічним впливом на місцеву молодь та формуванням позитивного ставлення до російської окупаційної влади.

За даними слідства, підозрювана планує роботу підрозділу, розподіляє завдання між працівниками та контролює їх виконання. Також вона організовує молодіжні заходи на окупованій території з урахуванням інтересів РФ.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що двом жителькам Херсонщини заочно повідомили про підозру у добровільному зайнятті посад у незаконному органі влади. Йдеться про роботу в окупаційному "Управлінні праці та соціальної політики Херсонського міського округу".