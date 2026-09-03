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03 сентября 2026, 17:33

В Херсонской области будут судить депутата облсовета за коллаборационный агробизнес из РФ

03 сентября 2026, 17:33
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В суд направили обвинительный акт в отношении депутата Херсонского областного совета VIII созыва, обвиняемого в пособничестве в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и оккупационной властью.

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, после оккупации части Херсона депутат начал сотрудничать с представителями аграрного бизнеса, которые продолжили выращивать зерновые и масличные культуры на захваченной территории и продавать продукцию российским зернотрейдерам.

Речь идет о двух сельскохозяйственных предприятиях, основанных супругами из Каховки. До начала полномасштабного вторжения они имели в собственности и аренде большие площади сельскохозяйственных земель. После оккупации предприниматели остались на захваченной территории и продолжили деятельность по законодательству РФ.

По материалам следствия, предприятия платили налоги и сборы в бюджет оккупационных властей, а также получали от России субсидии на покрытие производственных расходов.

Следствие считает, что депутат помогал обеспечивать работу этих предприятий. В частности, он организовывал получение разрешений оккупационных властей на обработку земель, регистрацию транспорта и сельскохозяйственной техники, поставки горючего и трудоустройства работников.

Также, по данным правоохранителей, депутат наладил на предприятиях систему учета и отчетности.

Владельцы агропредприятий и наемный директор одного из них, по версии следствия, координировали хозяйственную деятельность, согласовывали финансовые операции, определяли направления работы и подавали документы для получения субсидий от оккупационных властей.

В мае 2026 года стражи порядка задержали депутата на подконтрольной Украине территории.

Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины - пособничество в ведении хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором и оккупационной властью, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Им заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Напомним, что в Херсонской области 54-летнему мужчине заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

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РФ депутат Херсонская область агробизнес
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