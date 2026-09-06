В Херсоне русский дрон атаковал многоэтажку: пострадала семья с детьми

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Вечером 5 сентября российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне. В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, атака произошла около 21:00. Российский беспилотник попал в многоэтажку в Днепровском районе города.

Ранения получили 12-летний мальчик, 11-летняя девочка, 36-летняя женщина и 39-летний мужчина.

Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. По данным местных властей, детей и женщину доставили в больницу.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Запорожской области в результате российских обстрелов погиб 75-летний мужчина, еще 25 человек получили ранения, среди них трое детей.