В Херсоне русский дрон атаковал многоэтажку: пострадала семья с детьми
Вечером 5 сентября российские военные атаковали беспилотником многоэтажный жилой дом в Херсоне. В результате удара пострадала семья с двумя детьми — четыре человека получили травмы и ранения
Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .
По данным следствия, атака произошла около 21:00. Российский беспилотник попал в многоэтажку в Днепровском районе города.
Ранения получили 12-летний мальчик, 11-летняя девочка, 36-летняя женщина и 39-летний мужчина.
Пострадавшим предоставили необходимую медицинскую помощь. По данным местных властей, детей и женщину доставили в больницу.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, что в Запорожской области в результате российских обстрелов погиб 75-летний мужчина, еще 25 человек получили ранения, среди них трое детей.