РФ атакувала дронами пасажирський потяг на Херсонщині: є поранені
У суботу, 5 вересня, близько опівдня російські війська атакували дронами Shahed пасажирський потяг у Чорнобаївці на Херсонщині. Внаслідок удару поранення дістали двоє людей
Про це повідомила поліція Херсонської області, передає RegioNews.
Внаслідок атаки пошкоджено локомотиви. Із місця удару евакуювали 21 пасажира та бригаду потяга.
Спочатку повідомлялося про одну постраждалу працівницю залізниці. Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до двох.
Правоохоронці встановлюють наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин Росії.
Нагадаємо, 5 вересня російські війська також атакували безпілотником Shahed-238 вантажний автомобіль у Галицинівській громаді Миколаївської області. Внаслідок удару загинув 40-річний водій.
У Кам'янському на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло ще одного загиблогоВсі новини »
05 вересня 2026, 15:29РФ вдарила по аеропортах Києва та Борисполя: Зеленський назвав можливий мотив
05 вересня 2026, 13:35Росіяни вдарили по СТО на Дніпропетровщині: одна людина загинула, п'ятеро поранені
05 вересня 2026, 12:18
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
Нічні обшуки в Офісі Генпрокурора: в ОГП заявили про можливе перевищення повноважень НАБУ
05 вересня 2026, 17:14Генпрокурор Кравченко зник після старту "Карфагена": ЗМІ повідомили, що він перебуває у клініці
05 вересня 2026, 16:27Путін наказав на три доби не бити по Києву: у Кремлі назвали причину
05 вересня 2026, 15:47У Кам'янському на Дніпропетровщині з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого
05 вересня 2026, 15:29Росіяни атакували вантажівку на Миколаївщині: загинув 40-річний водій
05 вересня 2026, 15:06Розібрав на дві посилки: киянин намагався продати раритетний пістолет-кулемет
05 вересня 2026, 14:38"Кришування" кол-центрів і відмивання коштів: серед фігурантів – посадовець Офісу Генпрокурора
05 вересня 2026, 13:50РФ вдарила по аеропортах Києва та Борисполя: Зеленський назвав можливий мотив
05 вересня 2026, 13:35"Режим тиші" неможливий в односторонньому порядку – Генштаб
05 вересня 2026, 12:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Всі блоги »