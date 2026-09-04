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04 вересня 2026, 15:50

Катував цивільну електрострумом до втрати свідомості: на Херсонщині судитимуть псевдополіцейського

04 вересня 2026, 15:50
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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На Херсонщині до суду скерували обвинувальний акт щодо представника окупаційної "поліції", якого звинувачують у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, влітку 2022 року чоловік обіймав посаду так званого "в.и.о. командира комендантського взводу Новокаховського міського відділу поліції ГУ МВС Херсонської області".

Під час окупації представники незаконних правоохоронних органів спільно з військовослужбовцями РФ використовували захоплені приміщення державних установ для незаконного утримання та допитів цивільних.

Вони намагалися отримати інформацію про проукраїнських мешканців, їхні можливі зв’язки із ЗСУ та силовими структурами, а також схилити людей до співпраці з росіянами.

Наприкінці червня 2022 року обвинувачений разом із російськими військовими провів обшук у помешканні місцевої жительки Каховської громади. Коли жінка зайшла до квартири, чоловік ударив її по голові, від чого вона втратила свідомість.

Після цього потерпілу доставили до захопленої будівлі, де окупаційний "поліцейський" допитував її щодо наявності зброї та можливої співпраці із ЗСУ.

Не отримавши бажаних відповідей, чоловік застосував до жінки електрострум. Спочатку він під’єднав дроти до її кінцівок, а згодом — до грудей, поступово збільшуючи напругу. Унаслідок катувань потерпіла втратила свідомість.

Після цього жінку перевели до захопленого приміщення окупаційного відділку поліції. Там її незаконно утримували майже три місяці.

Потерпіла перебувала без належних умов для сну, мала обмежений доступ до води та їжі, не отримувала засобів гігієни й медичної допомоги. Звільнили її лише в середині вересня 2022 року.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили ще одного військовослужбовця Росгвардії, причетного до незаконного утримання та катування цивільного чоловіка під час окупації Херсона. Йому заочно повідомили про підозру.

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катування Херсонська область цивільні
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