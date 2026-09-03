На Херсонщині судитимуть депутата облради за колабораційний агробізнес із РФ

Фото: Херсонська обласна прокуратура

До суду скерували обвинувальний акт щодо депутата Херсонської обласної ради VIII скликання, якого обвинувачують у пособництві у веденні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та окупаційною владою.

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, після окупації частини Херсонщини депутат почав співпрацювати з представниками аграрного бізнесу, які продовжили вирощувати зернові та олійні культури на захопленій території та продавати продукцію російським зернотрейдерам.

Йдеться про два сільськогосподарські підприємства, засновані подружжям із Каховки. До початку повномасштабного вторгнення вони мали у власності та оренді значні площі сільськогосподарських земель. Після окупації підприємці залишилися на захопленій території та продовжили діяльність за законодавством РФ.

За матеріалами слідства, підприємства сплачували податки та збори до бюджету окупаційної влади, а також отримували від Росії субсидії на покриття виробничих витрат.

Слідство вважає, що депутат допомагав забезпечувати роботу цих підприємств. Зокрема, він організовував отримання дозволів окупаційної влади на обробку земель, реєстрацію транспорту та сільськогосподарської техніки, постачання пального і працевлаштування працівників.

Також, за даними правоохоронців, депутат налагодив на підприємствах систему обліку та звітності.

Власники агропідприємств та найманий директор одного з них, за версією слідства, координували господарську діяльність, погоджували фінансові операції, визначали напрямки роботи та подавали документи для отримання субсидій від окупаційної влади.

У травні 2026 року правоохоронці затримали депутата на підконтрольній Україні території.

Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — пособництво у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та окупаційною владою, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Їм заочно повідомили про підозру та оголосили в розшук.

Нагадаємо, що на Херсонщині 54-річному чоловікові заочно повідомили про підозру у колабораційній діяльності.