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02 вересня 2026, 17:58

На Херсонщині браконьєри сплатять понад пів мільйона гривень за незаконний вилов

02 вересня 2026, 17:58
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Фото: прокуратура Херсонської області
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На Херсонщині суд зобов’язав порушника відшкодувати державі 112,6 тисячі гривень збитків, завданих незаконним виловом водних біоресурсів на території Національного природного парку "Нижньодніпровський"

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Позов до суду подала Олешківська окружна прокуратура.

За даними прокуратури, у березні 2025 року чоловік порушив правила любительського рибальства та незаконно виловив водні біоресурси на березі озера Білого, яке розташоване в межах території національного природного парку. Його дії завдали державі матеріальної шкоди.

Це не єдиний такий випадок. Від початку 2026 року Херсонський міський суд розглянув уже три аналогічні справи за позовами Олешківської окружної прокуратури.

Загальна сума збитків, заявлених прокуратурою до стягнення у цих справах, становить 513 тисяч гривень.

Наразі прокуратура вживає заходів для реального виконання судових рішень та стягнення завданої державі шкоди.

Нагадаємо, що на Сухому Лимані прикордонники разом із рибоохоронним патрулем спіймали місцевого жителя, який незаконно виловлював мідії.

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