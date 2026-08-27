На Херсонщині судитимуть жінку за підтримку окупантів

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Жительці Херсонського району повідомили про підозру у виправдовуванні та визнанні правомірною збройної агресії Росії проти України, а також тимчасової окупації частини української території

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, під час окупації Білозерської громади у 2022 році жінка систематично поширювала у проросійських Telegram-чатах і каналах повідомлення на підтримку держави-агресора.

З власного акаунта вона публікувала коментарі та голосові повідомлення, у яких схвалювала російську збройну агресію, підтримувала окупацію українських територій та висловлювала сподівання на подальше просування військ РФ територією України.

Також, за матеріалами слідства, підозрювана поширювала наративи російської пропаганди та висловлювалася із закликами до знищення українців і схваленням насильства щодо громадян.

Жінці інкримінують ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 998 тисяч 400 гривень.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали двох агентів російських спецслужб, які готували теракт проти українських військових. Йдеться про 25-річного харків’янина та його неповнолітню спільницю, яких завербували представники РФ.