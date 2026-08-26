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26 серпня 2026, 22:55

На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів та атак дронів постраждали дев'ятеро цивільних

26 серпня 2026, 22:55
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Фото ілюстративне
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Російські військові 26 серпня атакували населені пункти Херсонської області авіацією, артилерією та безпілотниками. Станом на 17:00 відомо про дев’ятьох постраждалих цивільних, серед них — працівник ДСНС

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За фактами російських атак органи прокуратури Херсонщини розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу постраждала одна людина. Ще четверо цивільних, зокрема працівник ДСНС, дістали поранення через атаки російських безпілотників.

У Білозерці російський дрон атакував легковий автомобіль. Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали троє людей.

Ще одна людина постраждала у Нововоронцовці через атаку російського безпілотника.

Також внаслідок обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад охорони здоров’я, автомобілі та гараж.

Прокурори та слідчі продовжують документувати наслідки російських атак і збирати докази воєнних злочинів.

Нагадаємо, що у Херсоні 26 серпня російські війська повторно атакували FPV-дроном автоцистерну ДСНС, коли рятувальники ліквідовували наслідки попередньої атаки.

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