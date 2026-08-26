Викрадення унікальних тварин із заповідника "Асканія-Нова": судитимуть власника кримських зоопарків

Фото: Офіс Генерального прокурора

Завершено досудове розслідування щодо засновника ялтинського зоопарку "Казка" та кримського парку левів "Тайган", якого звинувачують у розграбуванні заповідника "Асканія-Нова" на Херсонщині. Обвинувальний акт скерували до суду

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, у 2022 році після встановлення російськими військами контролю над частиною Херсонщини окупаційна влада захопила "Асканію-Нову" — одну з найбільших природоохоронних і наукових установ України, включену до міжнародної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО.

На території заповідника окупанти створили незаконну юридичну особу та призначили власного директора.

Не пізніше жовтня 2023 року засновник зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган", за версією слідства, домовився з призначеним окупаційною владою директором "Асканії-Нової" про передачу тварин із заповідника.

Упродовж 2023–2024 років із території "Асканії-Нової" до розташованого в тимчасово окупованому Криму парку левів "Тайган" вивозили тварин, які перебували під охороною міжнародного гуманітарного права.

Засновнику та директору кримських зоопарків інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб — ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт до суду скерували прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Херсонської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що у червні за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру кримському бізнесмену - засновнику Ялтинського зоопарку "Казка” та парку левів "Тайган”.