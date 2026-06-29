Россияне разграбили заповедник "Аскания-Нова": подозрение получил владелец крымского зоопарка

Фото: Херсонская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры заочно сообщено о подозрении крымскому бизнесмену - основателю Ялтинского зоопарка "Сказка" и парку львов "Тайган"

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, он заключил соглашение с оккупационным директором заповедника. После этого в марте 2024 года из "Аскании-Новой" в Крым вывезли трех взрослых коров уникальной серой украинской породы и 10 зебр Чапмана.

Ущерб заповеднику оценивают более чем в 67,3 млн грн.

"Аскания-Нова" — крупнейший степной заповедник Европы, ведет научно-исследовательскую деятельность и находится под защитой ЮНЕСКО; от разграбления его защищает статья 56 IV Гаагской конвенции, а также ряд других международных организаций.

Напомним, что российские кафиры похитили более 170 культурных ценностей на временно оккупированных территориях Украины.