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21 серпня 2026, 09:28

На Херсонщині через ворожі атаки одна людина загинула, ще 23 – постраждали

21 серпня 2026, 09:28
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Фото: поліція
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Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували 36 населених пунктів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, будинок культури, господарські споруди, автобус та приватні автомобілі.

Через російські обстріли загинула одна людина, ще 23 – дістали поранення.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 1069 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Четверо людей отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

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