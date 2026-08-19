Ще шестеро дітей врятували з окупації з Херсонщини
З окупованої території Херсонщини врятували ще одну групу дітей. Їх вивезли на підконтрольну Україні територію
Про це повідомляє голова ОВА Херсонської області, передає RegioNews.
З території окупованої Херсонщини врятували шестеро дітей. Це чотири дівчинки та двоє хлопчиків віком від 10 до 17 років. Наразі діти в безпеці та отримують всю необхідну допомогу.
"З початку 2026 року нам уже вдалося повернути 157 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини", - кажуть в ОВА.
Нагадаємо, що суд визнав винним керівника карного розшуку незаконно створеного окупаційного "ОМВД РФ "Горностаевский"" у жорстокому поводженні з цивільними під час тимчасової окупації Херсонщини.
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