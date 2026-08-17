На Херсонщині співробітника ФСБ РФ засудили до 12 років ув'язнення за катування

Фото: Херсонська обласна прокуратура

До 12 років позбавлення волі заочно засудили співробітника ФСБ РФ, який під час окупації Херсонщини наказував катувати цивільних та особисто контролював їхні допити

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення прокурорів Херсонської обласної прокуратури його визнали винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни, а також у відданні наказів про вчинення таких дій.

Прокурори довели, що 45-річний російський спецпризначенець навесні 2022 року перебував в окупованій Новій Каховці. У травні він разом з іншими військовими РФ на блокпості поблизу села Давидів Брід затримав цивільного чоловіка. Його доправили до камери Каховського районного відділку поліції.

Через кілька днів на іншому блокпості за аналогічних обставин затримали ще одного цивільного та також доставили до райвідділку.

Засуджений віддавав накази та контролював допити чоловіків. Військові РФ застосовували до них фізичне насильство і катування, погрожували вбивством та вимагали інформацію, яка становила інтерес для окупаційних військ. Також затриманих намагалися схилити до співпраці з ФСБ РФ.

Одному з потерпілих під час катувань зламали близько десяти ребер. Іншому надягали на голову пакет, перекриваючи доступ повітря, катували електричним струмом, під'єднавши дроти до статевих органів, а також били, внаслідок чого він отримав переломи ребер і пальців ноги.

Чоловіків утримували у переповнених камерах у виснажливих та антисанітарних умовах. Їм обмежували доступ до води, їжі, санітарних потреб і медичної допомоги.

Одного потерпілого окупанти утримували близько двох тижнів. Іншого звільнили лише після того, як він підписав згоду на співпрацю з російськими спецслужбами. Загалом він провів у незаконному ув’язненні близько шести тижнів.

Вирок ухвалили заочно. Засуджений відбуватиме призначене покарання після фактичного затримання.

Нагадаємо, що Херсонська прокуратура повідомила жительці області про підозру. Виявилось, що вона допомагала окупантам будувати "російську освіту" в україньских школах.