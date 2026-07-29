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29 июля 2026, 10:24

Российский дрон атаковал хлебовоз в Херсоне: погиб водитель

29 июля 2026, 10:24
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Фото: Харьковская ОВА
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Утром 29 июля российские военные атаковали беспилотником хлебовоз в Херсоне. В результате удара погиб водитель автомобиля

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Атака произошла в Центральном районе города. В ОВА отметили, что на автомобиле прописными буквами было написано "ХЛЕБ", однако российский оператор все равно направил дрон в лобовое стекло машины.

В областной администрации назвали атаку очередным сознательным ударом по гражданским.

"Искренние соболезнования родным, близким и друзьям водителя, чья жизнь оборвала этот террористический удар", – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в Запорожском районе во время тушения пожара на открытой территории в одном из лесничеств под повторный удар российского БПЛА попала бригада ГСЧС. В результате атаки четверо пожарных получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения.

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