Российский дрон атаковал хлебовоз в Херсоне: погиб водитель

Фото: Харьковская ОВА

Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.

Атака произошла в Центральном районе города. В ОВА отметили, что на автомобиле прописными буквами было написано "ХЛЕБ", однако российский оператор все равно направил дрон в лобовое стекло машины.

В областной администрации назвали атаку очередным сознательным ударом по гражданским.

"Искренние соболезнования родным, близким и друзьям водителя, чья жизнь оборвала этот террористический удар", – говорится в сообщении ОВА.

Напомним, в Запорожском районе во время тушения пожара на открытой территории в одном из лесничеств под повторный удар российского БПЛА попала бригада ГСЧС. В результате атаки четверо пожарных получили акубаротравмы и легкие осколочные ранения.