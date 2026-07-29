Російський дрон атакував хлібовоз у Херсоні: загинув водій

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Атака сталася у Центральному районі міста. В ОВА зазначили, що на автомобілі великими літерами було написано "ХЛІБ", однак російський оператор усе одно спрямував дрон у лобове скло машини.

В обласній адміністрації назвали атаку черговим свідомим ударом по цивільних.

"Щирі співчуття рідним, близьким і друзям водія, чиє життя обірвав цей терористичний удар", – йдеться у повідомленні ОВА.

Нагадаємо, в Запорізькому районі під час гасіння пожежі на відкритій території в одному з лісництв під повторний удар російського БпЛА потрапила бригада ДСНС. Внаслідок атаки четверо вогнеборців отримали акубаротравми та легкі осколкові поранення.