07:48  21 июля
Гибель трехлетнего мальчика в Харькове: прокуратура рассказала новые детали
01:35  21 июля
Звезда украинских сериалов признался, сколько зарабатывает за один день
00:55  21 июля
Ведущий Игорь Кондратюк признался - зачем намеренно "сливал" участников "Караоке на майдане"
UA | RU
UA | RU
21 июля 2026, 09:15

В Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн

21 июля 2026, 09:15
Читайте також українською мовою
Фото: Гостаможслужба
Читайте також
українською мовою

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники остановили партию лекарственного средства, ограниченного для ввоза в Украину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.

Во время осмотра следовавшего из Польши микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter таможенники обнаружили 90 шприц-ручек лекарственного средства Mounjaro KwikPen. Препарат пытался ввезти 66-летний житель Прикарпатья.

Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет около 2 миллионов гривен.

Отмечается, это средство ограничено до ввоза в Украину.

Относительно водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможни изъяли партию запрещенных "уколов красоты". Примерная стоимость контрабандного препарата составляет 570 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область граница таможня Польша контрабанда таможенники лекарства
15 июля 2026
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
В Тернопольской области начинает формироваться власть из "Самопомощи", которая сменяет "Свободу"
13 июля 2026
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Отсутствие внимания со стороны органов власти, недостаточная пенсия и непонимание со стороны общественности. Ветераны, получивших инвалидность на фронте, рассказали об особенностях их адаптации к граж...
09 июля 2026
Бунт против ТЦК в Львове. Чем угрожают Украине подобные протесты
Радикализация украинского общества и, в ответ, силовых структур может привести к тому, что демократическую Украину уничтожит не Кремль, а сами украинцы как простые граждане, так и избранная ими власть
01 июля 2026
Коррупционный марафон. Что известно о новых делах НАБУ против нардепов от "Слуги народа"
Верховная Рада IX созыва войдет в историю большим количеством коррупционных скандалов и уголовных дел
Трехлетняя девочка упала в 2,5-метровый колодец на Закарпатье: ее спасли медики
21 июля 2026, 09:58
Федоров, Сырский и "картонный Майдан": как Банковая загоняет себя в политический угол
21 июля 2026, 09:55
Около 89 гривен за кубометр: в Киеве могут повысить тариф на воду
21 июля 2026, 09:45
Вражеский дрон попал в крышу дома в Харькове: возник пожар, среди пострадавших – ребенок
21 июля 2026, 09:37
На Львовщине в результате столкновения с грузовиком перевернулся микроавтобус: два человека в больнице
21 июля 2026, 09:24
На Полтавщине выросло количество случаев болезни Лайма: за неделю 35 больных
21 июля 2026, 08:59
На Прикарпатье из колодца вытащили тело погибшей женщины
21 июля 2026, 08:56
Выпал из ковша экскаватора и погиб: на Тернопольщине будут судить водителя
21 июля 2026, 08:44
Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 46 из 58 российских беспилотников
21 июля 2026, 08:39
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
"Самопомощь" вместо "Свободы": как меняется власть на Тернопольщине
"Я такой же человек!": с какими трудностями тяжелораненые ветераны сталкиваются в мирной жизни
Все публикации »
Павел Казарин
Владимир Фесенко
Виктор Ягун
Все блоги »