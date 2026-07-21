В Украину из Польши пытались ввезти партию препарата Mounjaro на 2 млн грн
В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники остановили партию лекарственного средства, ограниченного для ввоза в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Гостаможслужбу.
Во время осмотра следовавшего из Польши микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter таможенники обнаружили 90 шприц-ручек лекарственного средства Mounjaro KwikPen. Препарат пытался ввезти 66-летний житель Прикарпатья.
Ориентировочная стоимость изъятого товара составляет около 2 миллионов гривен.
Отмечается, это средство ограничено до ввоза в Украину.
Относительно водителя составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 3 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.
Напомним, ранее на границе с Польшей таможни изъяли партию запрещенных "уколов красоты". Примерная стоимость контрабандного препарата составляет 570 тысяч гривен.