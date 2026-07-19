Удар по Изюму: количество пострадавших выросло до 17, среди раненых — годовалый ребенок
Число пострадавших в результате вражеского удара 19 июля по городу Изюм на Харьковщине возросло до 17 человек
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов, передает
"В настоящее время 13 человек нуждаются в помощи врачей. Среди пострадавших годовалый мальчик. Всем оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Позже Синегубов сообщил, что попадание зафиксировано в пятиэтажном жилом доме в центральной части города.
"На данный момент количество пострадавших достигло 17 человек, среди которых маленький мальчик. Всем оказывается помощь. На месте работают подразделения ГСЧС, бригады медиков, полиция", - написал начальник Харьковской ОВА.
Напомним, что российские войска атаковали FPV-дроном автомобиль Красного Креста в Вольнянской Запорожской области.