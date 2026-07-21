Россияне обстреляли два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, есть погибшие
Ночью 21 июля российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками два района Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Никопольском районе враг обстрелял райцентр, Красногригорьевскую, Мировскую, Марганецкую и Покровскую громады. В результате попаданий возник пожар, повреждена инфраструктура и авто.
На Синельниковщине под ударом оказалась Николаевская громада – вражеская атака унесла жизни двух человек, также поврежден автомобиль.
Напомним, в результате удара российских реактивных БПЛА поздно вечером 20 июля в Сумах полностью уничтожен строительный гипермаркет "Эпицентр".
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