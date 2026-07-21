Второй транш МВФ для Украины: Фонд разрешил выплату почти $690 млн

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Международный валютный фонд завершил первый пересмотр 48-месячной программы расширенного финансирования для Украины. Это открывает возможность для немедленного получения второго транша объемом около $690 млн

Об этом сообщили в Фонде, передает RegioNews.

В МВФ отметили, что в целом выполнение Украиной программы было удовлетворительным. Все количественные критерии выполнения на конец марта были соблюдены, однако часть структурных реформ реализовали с задержками.

"Органы власти согласились на корректирующие действия и пересмотрели сроки ключевых реформ, в то же время подтверждая свои обязательства по выполнению целей программы в фискальном, управленческом, антикоррупционном, энергетическом и финансовом секторах", – говорится в сообщении МВФ.

С учетом первого транша общий объем выплат по программе EFF будет составлять примерно $2,2 млрд.

В Фонде также завершили консультации по статье IV за 2026 год. Они были сосредоточены на сохранении макроэкономической стабильности Украины во время войны и поддержке перехода страны к рыночной экономике в соответствии с целями вступления в Европейский Союз.

Среди ключевых приоритетов МВФ назвал:

сокращение теневой экономики,

усиление борьбы с уклонением от уплаты налогов,

улучшение инвестиционного климата,

реформирование государственных предприятий,

укрепление антикоррупционных институтов,

развитие денежного сектора.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркнула, что Украина продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на полномасштабную войну России.

В то же время МВФ ухудшил оценки экономических перспектив Украины из-за усиления атак на критическую инфраструктуру и последствия войны. В Фонде прогнозируют рост ВВП Украины на уровне 1-1,6% в текущем году после 1,8% в прошлом году. В следующем году ожидается ускорение экономического роста до 3,5%.

Также МВФ прогнозирует рост инфляции в Украине до 10,5% в текущем году с последующим возвратом до 8% в следующем году.

В Фонде отметили, что программа остается полностью профинансированной благодаря поддержке международных партнеров, в частности, через финансирование от Европейского Союза, G7 и двустороннюю помощь.

Напомним, 26 февраля 2026 года Совет директоров МВФ утвердил для Украины новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования в размере 8,1 млрд долларов США.

Первые 1,5 млрд долларов уже засчитаны и будут направлены на финансирование приоритетных расходов бюджета и поддержку макрофинансовой стабильности.

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