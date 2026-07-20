Атака на Очаков: вражеский БпЛА ранил женщину, вспыхнул масштабный пожар
Российские войска 20 июля атаковали Очаков в Николаевской области ударным беспилотником. В результате вражеского удара пострадала 48-летняя женщина, также возник пожар
Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .
В месте попадания повреждено нежилое помещение. В результате атаки загорелись автомобиль и двухэтажное здание.
При ликвидации последствий обстрела спасатели были вынуждены временно приостановить работы из-за угрозы повторных ударов со стороны российских войск.
Несмотря на опасность, чрезвычайники ликвидировали пожар и завершили аварийно-спасательные работы. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, что в понедельник, 20 июля, около 11:30 российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по областному центру.
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