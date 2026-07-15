На Херсонщині затримали ділків, які заробляли на психотропах
Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Бериславського району. Їм інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинені повторно
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, чоловіки налагодили збут наркотичних засобів і психотропних речовин, використовуючи особисті контакти з покупцями та безготівкові перекази коштів.
Один із підозрюваних — 44-річний чоловік щодо якого вже тривало кримінальне провадження за злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, не припинив протиправної діяльності. Він продовжив збувати канабіс, отримуючи оплату на банківські картки, а наркотичний засіб передавав під час особистих зустрічей.
Інший фігурант, 35-річний чоловік, спочатку збував канабіс, а згодом — особливо небезпечну психотропну речовину PVP.
Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох підозрюваних у ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій.
Під час санкціонованих обшуків було вилучено рослинну речовину, схожу на канабіс, а також предмет, схожий на боєприпас. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.
На час досудового розслідування суд взяв обох чоловіків під варту. Водночас визначено альтернативу у вигляді застави: 166 тис. грн для 35-річного підозрюваного та 266 240 грн — для 44-річного.
Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень.