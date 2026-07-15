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15 липня 2026, 19:59

На Херсонщині затримали ділків, які заробляли на психотропах

15 липня 2026, 19:59
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру двом жителям Бериславського району. Їм інкримінують незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів і психотропних речовин, вчинені повторно

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловіки налагодили збут наркотичних засобів і психотропних речовин, використовуючи особисті контакти з покупцями та безготівкові перекази коштів.

Один із підозрюваних — 44-річний чоловік щодо якого вже тривало кримінальне провадження за злочин у сфері незаконного обігу наркотиків, не припинив протиправної діяльності. Він продовжив збувати канабіс, отримуючи оплату на банківські картки, а наркотичний засіб передавав під час особистих зустрічей.

Інший фігурант, 35-річний чоловік, спочатку збував канабіс, а згодом — особливо небезпечну психотропну речовину PVP.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність обох підозрюваних у ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій.

Під час санкціонованих обшуків було вилучено рослинну речовину, схожу на канабіс, а також предмет, схожий на боєприпас. Усе вилучене направлено на проведення відповідних експертиз.

На час досудового розслідування суд взяв обох чоловіків під варту. Водночас визначено альтернативу у вигляді застави: 166 тис. грн для 35-річного підозрюваного та 266 240 грн — для 44-річного.

Нагадаємо, що у Дніпрі правоохоронці викрили діяльність двох організованих наркоугруповань, які налагодили збут кокаїну, метамфетаміну, канабісу, гашишу та психотропів. Щомісячний прибуток від незаконної діяльності сягав близько 5 мільйонів гривень.

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