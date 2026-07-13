"Избирательная комиссия" окупантов: в Херсонской области осудили женщину, которая организовывала псевдореферендум
При публичном обвинении прокурора Бериславской окружной прокуратуры суд признал виновной 27-летнюю женщину в коллаборационной деятельности
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
Приговором суда ей назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права в течение 10 лет занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с организацией избирательного процесса и референдумов, а также конфискацией имущества.
Такой срок наказания определен в связи с утверждением судом соглашения о признании виновности, заключенного между прокурором и обвиняемым. Женщина полностью признала свою вину, искренне раскаялась и обязалась предоставить обличительные показания других лиц, причастных к организации и проведению незаконного референдума на временно оккупированной территории Херсонской области.
Прокурор доказал, что в сентябре 2022 года обвиняемая добровольно вошла в состав незаконно созданной оккупационной властью "участковой избирательной комиссии", функционировавшей для проведения псевдореферендума на временно оккупированой территории Херсонщины.
Во время псевдореферендума она вместе с другими участниками комиссии обходила дома жителей Борозенского и Пятихаток с переносным ящиком для голосования, выдавала бюллетени и списки избирателей, предлагала местным жителям проголосовать за "присоединение" Херсонской области к Российской Федерации, после чего доставляла бюллетени в окупацию.
До вступления приговора в законную силу, женщина будет находиться под стражей.
Напомним, что Херсонская областная прокуратура завершила досудебное расследование 22-летней жительницы Новой Каховки, которая во время оккупации добровольно перешла на сторону врага.