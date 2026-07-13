"Виборча комісія" окупантів: на Херсонщині засудили жінку, яка організовувала псевдореферендум

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомила Херсонська обалсна прокуратура, передає RegioNews .

Вироком суду їй призначено покарання у вигляді 2 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права протягом 10 років обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, займатися діяльністю, пов'язаною з організацією виборчого процесу та референдумів, а також із конфіскацією майна.

Такий строк покарання визначено у зв'язку із затвердженням судом угоди про визнання винуватості, укладеної між прокурором та обвинуваченою. Жінка повністю визнала свою вину, щиро розкаялася та зобов'язалася надати викривальні показання щодо інших осіб, причетних до організації та проведення незаконного референдуму на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Прокурор довів, що у вересні 2022 року обвинувачена добровільно увійшла до складу незаконно створеної окупаційною владою "дільничної виборчої комісії", що функціонувала для проведення псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Під час псевдореферендуму вона разом з іншими учасниками комісії обходила будинки жителів Борозенського та П'ятихаток із переносною скринькою для голосування, видавала бюлетені та списки виборців, пропонувала місцевим жителям проголосувати за "приєднання" Херсонської області до Російської Федерації, після чого доставляла бюлетені до окупаційної виборчої комісії для їх подальшого підрахунку.

До набрання вироком законної сили, жінка перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, що Херсонська обласна прокуратура завершила досудове розслідування щодо 22-річної мешканки Нової Каховки, яка під час окупації добровільно перейшла на бік ворога.