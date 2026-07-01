Росіяни вдарили по центру Херсона: є загибла та поранені

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.



Зранку 1 липня російський дрон влучив у будівлю в центральний частині Херсона. Внаслідок удару загинула жінка. Ще двоє людей отримали поранення. Відомо, що під час атаки вони були всередині будівлі.



Правоохоронці документують всі воєнні злочини російських військових.

Нагадаємо, у ніч на 1 липня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59 та 151 ударним БпЛА. Сили ППО знешкодили ракету Х-59 та 130 безпілотників.