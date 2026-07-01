Фото: ОВА

Кількість поранених через російський дроновий удар по маршрутці у Центральному районі Херсона зросла до семи

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Цей ворожий удар обірвав життя двох людей. Особи загиблих встановлюються.

Наразі у лікарні перебувають семеро поранених: 36-річний чоловік та пʼятеро жінок віком 53, 52, 55, 53 та 57 років. Серед них – медсестра одного із медзакладів.

Також постраждав 52-річний чоловік, який дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Попередньо, усі потерпілі отримали мінно-вибухові травми. Лікарі проводять обстеження та надають їм усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, близько 07:00 1 липня росіяни вдарили дроном по маршрутці у Центральному районі Херсона. Раніше повідомлялося про двох загиблих та пʼятьох поранених.