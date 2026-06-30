Підприємиця з Херсона піде під суд за фіктивні поставки продуктів до університету

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

Прокурори Херсонської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємиці за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

Слідством встановлено, що херсонська підприємиця у березні-квітні 2022 року, коли місто вже перебувало в окупації, уклала з ректором одного з місцевих вишів 21 угоду на поставку харчових продуктів. У той час послуги потребували всього 37 студентів. Крім того, згідно з обліком, у закладі зберігалися продукти на суму понад 1,5 млн грн, забезпечені раніше цим самим ФОП.

Добре розуміючи, що поставки провізії за укладеними угодами не буде, підозрювана внесла у накладні завідомо неправдиві дані та передала документи для оплати до вишу. У квітні на рахунок підприємиці надійшло 487 тисяч гривень за ненадані послуги. Ці гроші жінка привласнила.

Нагадаємо, що підприємців та колишніх посадовців підозрюють у незаконному використанні понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під аграрну діяльність.