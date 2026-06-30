Підприємиця з Херсона піде під суд за фіктивні поставки продуктів до університету
На Херсонщині судитимуть підприємицю, яку обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Обвинувальний акт уже скерували до суду
Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Прокурори Херсонської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно підприємиці за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).
Слідством встановлено, що херсонська підприємиця у березні-квітні 2022 року, коли місто вже перебувало в окупації, уклала з ректором одного з місцевих вишів 21 угоду на поставку харчових продуктів. У той час послуги потребували всього 37 студентів. Крім того, згідно з обліком, у закладі зберігалися продукти на суму понад 1,5 млн грн, забезпечені раніше цим самим ФОП.
Добре розуміючи, що поставки провізії за укладеними угодами не буде, підозрювана внесла у накладні завідомо неправдиві дані та передала документи для оплати до вишу. У квітні на рахунок підприємиці надійшло 487 тисяч гривень за ненадані послуги. Ці гроші жінка привласнила.
Нагадаємо, що підприємців та колишніх посадовців підозрюють у незаконному використанні понад 190 гектарів земель Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника під аграрну діяльність.