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29 червня 2026, 20:56

Обстріли Херсонщини: 9 постраждалих, ворог цілить по дітях та рятувальниках

29 червня 2026, 20:56
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Фото ілюстративне
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29 червня російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії 6 людей дістали травм.

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу та атаки за допомогою дрону постраждали три місцевих жителя.

У Приозерному FPV-дрон атакував цивільний автомобіль – поранення отримала жінка, яка перебувала всередині.

Та неподалік селища Велика Олександрівка, під час проведення гуманітарного розмінування, через підрив вибухонебезпечного предмету дістали травм двоє співробітників ДСНС.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, службовий та легковий автотранспорт.

Пізніше стало відомо, що близько 11:00 у Херсоні російські військові скинули вибухівку на подвір’я. Снаряд вибухнув у кількох метрах від місця, де перебували 34-річна мама та троє її дітей 3-х, 6-ти та 13-ти років. Родину госпіталізовано із мінно-вибуховими травмами та гострою реакцією на стрес.

З урахуванням постраждалих дітей, кількість поранених збільшилась до дев'яти.

Нагадаємо, що 26 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, дронами різного типу. Здійснила також авіаудари.

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