Росіяни розграбували заповідник "Асканія-Нова": підозру отримав власник кримського зоопарку

Фото: Херсонська обласна прокуратура

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру кримському бізнесмену - засновнику Ялтинського зоопарку “Казка” та парку левів “Тайган”

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За даними слідства, він уклав угоду з окупаційним директором заповідника. Після цього у березні 2024 року з "Асканії-Нової” до Криму вивезли трьох дорослих корів унікальної сірої української породи та 10 зебр Чапмана.

Збитки заповіднику оцінюють у понад 67,3 млн грн.

"Асканія-Нова” є найбільшим степовим заповідником Європи, веде науково-дослідницьку діяльність й перебуває під захистом ЮНЕСКО, від розграбування його захищає стаття 56 IV Гаазької Конвенції, низка інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, що російські окупанти викрали понад 170 культурних цінностей на тимчасово окупованих територіях України.