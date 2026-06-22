На Херсонщині збувальника канабісу відправили за ґрати на 6 років

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За публічного обвинувачення прокурорів Бериславської окружної прокуратури місцевого жителя визнано винним у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 КК України).



Судом затверджено угоду про визнання винуватості, укладену між сторонами кримінального провадження.



Відповідно до неї чоловіку призначено покарання — 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Прокурори довели, що у лютому та березні 2026 року засуджений, перебуваючи на території парку відпочинку в селищі Нововоронцовка Бериславського району, неодноразово збував наркотичний засіб — канабіс. Збут наркозалежним особам відбувався "з рук в руки".



18 червня 2026 року вирок набрав законної сили.

Нагадаємо, що на Харківщині правоохоронці припинили діяльність 19-річного мешканця району, який налагодив незаконний збут наркотичних засобів.