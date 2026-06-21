На Чугуевщине задержан 19-летний наркоторговец

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность 19-летнего жителя района, который наладил незаконный сбыт наркотических средств

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе документирования преступной деятельности полицейские установили, что мужчина незаконно приобрел и хранил каннабис с целью дальнейшей продажи.

Наркотический препарат он сбывал во время личных встреч с покупателями по предварительной договоренности. Полицейские задокументировали два факта реализации наркотического средства.

За каждую "оборудку" молодой человек получал денежное вознаграждение.

После проведения комплекса оперативных мероприятий злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК РФ. В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства, подтверждающие его причастность к противоправной деятельности.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в Днепропетровской области полицейские ликвидировали две преступные группы, которые построили сеть сбыта наркотиков с ежемесячным оборотом около 3,5 млн гривен.