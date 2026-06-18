За день на Херсонщині через атаки ворожих дронів є загиблий та поранений

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На Херсонщині 18 червня впродовж дня внаслідок обстрілів РФ загинув чоловік, також є поранений, розпочато провадження

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews .

"За даними слідства, впродовж 18 червня 2026 року російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю, дронами різного типу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 17.30 зафіксували, що від наслідків російської агресії загинула одна людина. Ще один чоловік дістав поранення.

Зокрема, у Херсоні травми, несумісні з життям, отримав 70-річний чоловік - опинився у зоні ураження російського снаряда, що ворог скинув з БПЛА.

Зазначається, що ще один чоловік отримав травми у селищі Білозерка за подібних обставин.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів.

Нагадаємо, що три людини постраждали внаслідок підриву на російській міні поблизу Херсона.