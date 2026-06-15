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15 червня 2026, 22:59

Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами, є загиблий і восьмеро поранених

15 червня 2026, 22:59
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Фото ілюстративне
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Упродовж 15 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, вісім – дістали травм.

Так, у Херсоні від наслідків артилерійського обстрілу, що стався близько 08:00 ранку, загинув 66-річний чоловік. Під час цієї ж атаки постраждало ще дві людини. За аналогічних обставин один цивільний отримав поранення у Білозерці.

Вдень в обласному центрі чотири людини, серед яких 17-річна дитина, дістали травм від атаки за допомогою БпЛА.

І ще один чоловік травмувався у Херсоні, коли наступив на ворожу міну-пелюстку.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, будівля лікарні, магазин.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 15 червня 2026 року близько 12:25 військові армії РФ за допомогою БпЛА атакували територію поруч із мережевим магазином у Херсоні.

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