Росіяни атакували Херсонщину артилерією та дронами, є загиблий і восьмеро поранених
Упродовж 15 червня 2026 року російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною артилерією та дронами різного типу
Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.
Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії одна людина загинула, вісім – дістали травм.
Так, у Херсоні від наслідків артилерійського обстрілу, що стався близько 08:00 ранку, загинув 66-річний чоловік. Під час цієї ж атаки постраждало ще дві людини. За аналогічних обставин один цивільний отримав поранення у Білозерці.
Вдень в обласному центрі чотири людини, серед яких 17-річна дитина, дістали травм від атаки за допомогою БпЛА.
І ще один чоловік травмувався у Херсоні, коли наступив на ворожу міну-пелюстку.
Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, будівля лікарні, магазин.
За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, що 15 червня 2026 року близько 12:25 військові армії РФ за допомогою БпЛА атакували територію поруч із мережевим магазином у Херсоні.