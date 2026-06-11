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11 июня 2026, 19:39

В Херсонской области директор санатория нанес окружающей среде ущерб на 1,5 млн грн

11 июня 2026, 19:39
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Фото: прокуратура Херсонской области
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В Херсонской области правоохранители сообщили о подозрении директору местного санатория, организовавшего незаконную добычу лечебных ресурсов из природно-заповедного озера. Своими действиями руководитель заведения нанес государству ущерб почти на 1,5 миллиона гривен

Об этом сообщает прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, 46-летний уроженец Одесщины, возглавляя санаторий в Голой Пристани, с 2019 года наладил незаконную добычу лечебной грязи и рапы из озера Соляне. Учреждение не имело необходимого разрешения от Государственной службы геологии и недр, что явилось основанием для вмешательства контролирующих органов.

В 2020 году Госэкоинспекция выявила нарушения, а уже в 2021 году суд официально запретил добычу ресурсов для получения соответствующих лицензий. Однако директор санатория проигнорировал решение Фемиды: он продолжал давать указания подчиненным на ручную добычу ископаемых.

В результате преступной деятельности из озера было незаконно изъято более 41 кубометра лечебной грязи и более 1300 кубометров рапы. Эксперты оценили нанесенный ущерб окружающей среде в сумму около 1,5 млн. грн.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 3 ст. 240 (незаконная добыча полезных ископаемых общегосударственного значения на территориях природно-заповедного фонда);

  • ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, что правоохранительные органы провели масштабную операцию в рамках расследования возможных схем незаконной добычи янтаря.

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