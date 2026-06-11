На Херсонщині директор санаторію завдав довкіллю збитків на 1,5 млн грн

Фото: прокуратура Херсонської області

У Херсонській області правоохоронці повідомили про підозру директору місцевого санаторію, який організував незаконний видобуток лікувальних ресурсів із природно-заповідного озера. Своїми діями керівник закладу завдав державі збитків на майже 1,5 мільйона гривень

Про це повідомляє прокуратура Херсонської області, передає RegioNews .

За даними слідства, 46-річний уродженець Одещини, очолюючи санаторій у Голій Пристані, з 2019 року налагодив незаконний видобуток лікувальної грязі та ропи з озера Соляне. Установа не мала необхідного дозволу від Державної служби геології та надр, що стало підставою для втручання контролюючих органів.

У 2020 році Держекоінспекція виявила порушення, а вже у 2021 році суд офіційно заборонив видобуток ресурсів до отримання відповідних ліцензій. Проте директор санаторію проігнорував рішення Феміди: він продовжував давати вказівки підлеглим на ручний видобуток копалин.

Внаслідок злочинної діяльності з озера було незаконно вилучено понад 41 кубометр лікувальної грязі та понад 1300 кубометрів ропи. Експерти оцінили завдану шкоду навколишньому середовищу у суму близько 1,5 млн грн.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 240 (незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення на територіях природно-заповідного фонду);

ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем).

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Триває слідство.

Нагадаємо, що правоохоронні органи провоели масштабну операцію в межах розслідування можливих схем незаконного видобутку бурштину.