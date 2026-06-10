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10 июня 2026, 17:48

Российский террор в Херсоне: оккупанты убили энергетика во время ремонтных работ

10 июня 2026, 17:48
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Фото иллюстративное
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Сегодня, 10 июня, российские оккупанты в очередной раз целенаправленно атаковали гражданских работников в Херсоне. Во время выполнения аварийно-восстановительных работ от удара вражеского дрона погиб энергетик

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 10 июня 2026 около 13:40 российские военные совершили атаку беспилотником по одной из улиц Херсона.

В результате сброса взрывного устройства погиб работник энергетической компании. В момент атаки мужчина выполнял аварийно-восстановительные работы.

Прокуроры совместно со следователями полиции совершают необходимые следственные действия для документирования очередного военного преступления, совершенного военнослужащими РФ.

Напомним, что на протяжении 9 июня 2026 года российская армия била по населенным пунктам Херсонщины ствольной и реактивной артиллерией, минометами, БпЛА

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