В Херсонской области разоблачили эксчиновника, укравшего землю на миллионы

Фото: прокуратура Херсонской области

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачен бывший заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области, подозреваемый в организации схемы по незаконному выбытию из государственной собственности 50 гектаров сельскохозяйственных земель

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2019 году должностное лицо, имея доступ к Государственному земельному кадастру и соответствующие служебные полномочия, использовало их в личных интересах. Он организовал оформление 25 земельных участков по 2 гектара каждый на территории Скадовского района в частную собственность на подставных лиц — местных жителей, которые за вознаграждение подписывали необходимые документы, не собираясь обрабатывать землю.

Подозреваемый, по данным следствия, контролировал весь процесс от изготовления технической документации до государственной регистрации права собственности. После оформления участков все они были отчуждены в пользу его близкой родственницы.

Для маскировки сделки в документах была отмечена заниженная стоимость. Родственница приобрела 50 гектаров земли за 560 тыс. грн. В то же время, по результатам судебной экспертизы, рыночная стоимость участков составляет 3 млн. 320 тыс. грн. Разница свидетельствует о существенном занижении стоимости активов.

В результате таких действий земельные участки государственной собственности выбыли в частное пользование, что повлекло ущерб государству в особо крупных размерах.

Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, что по иску Киевской областной прокуратуры в собственность государства возвращено 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевщины, более 20 лет находившихся в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.