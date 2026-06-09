11:46  09 июня
В Киеве задержали мужчину, который хранил дома гранату и взрыватели
10:23  09 июня
На Волыни женщина обратилась к врачам из-за "движения под кожей" – обнаружили гельминта
09:23  09 июня
Посреди улицы и на крыше 14-этажки: в Одесской области обезвредили неразорванные "шахеды"
UA | RU
UA | RU
09 июня 2026, 16:56

В Херсонской области разоблачили эксчиновника, укравшего землю на миллионы

09 июня 2026, 16:56
Читайте також українською мовою
Фото: прокуратура Херсонской области
Читайте також
українською мовою

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры разоблачен бывший заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Херсонской области, подозреваемый в организации схемы по незаконному выбытию из государственной собственности 50 гектаров сельскохозяйственных земель

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

По данным следствия, в 2019 году должностное лицо, имея доступ к Государственному земельному кадастру и соответствующие служебные полномочия, использовало их в личных интересах. Он организовал оформление 25 земельных участков по 2 гектара каждый на территории Скадовского района в частную собственность на подставных лиц — местных жителей, которые за вознаграждение подписывали необходимые документы, не собираясь обрабатывать землю.

Подозреваемый, по данным следствия, контролировал весь процесс от изготовления технической документации до государственной регистрации права собственности. После оформления участков все они были отчуждены в пользу его близкой родственницы.

Для маскировки сделки в документах была отмечена заниженная стоимость. Родственница приобрела 50 гектаров земли за 560 тыс. грн. В то же время, по результатам судебной экспертизы, рыночная стоимость участков составляет 3 млн. 320 тыс. грн. Разница свидетельствует о существенном занижении стоимости активов.

В результате таких действий земельные участки государственной собственности выбыли в частное пользование, что повлекло ущерб государству в особо крупных размерах.

Бывшему должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Напомним, что по иску Киевской областной прокуратуры в собственность государства возвращено 10 гектаров земель лесохозяйственного назначения в Обуховском районе Киевщины, более 20 лет находившихся в незаконном пользовании юридических лиц, связанных с бывшим народным депутатом Виктором Медведчуком.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Херсонская область земля кража
05 июня 2026
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
В истории с судебными войнами вокруг месторождений Кировоградской области торчат уши главного политического ноумена мира Дональда Трампа
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
В Черкасской области конфликт между работниками ТЦК и персоналом предприятия завершился криминалом
09 июня 2026, 17:30
ЦИК официально зарегистрировал Николая Давидюка народным депутатом
09 июня 2026, 17:22
В Харькове мужчина убил любимую: ее тело обнаружили гости
09 июня 2026, 16:45
В Кировоградской области разоблачили схему "накрутки" на закупке угля
09 июня 2026, 16:32
В Херсонской области будут судить мужчину, который убил односельчанина ради авто
09 июня 2026, 16:17
Сексуальное рабство под прикрытием "работы": в Кривом Роге будут судить женщину за торговлю девушками
09 июня 2026, 15:56
В центре Киева из-за провала в дорожном покрытии ограничено движение транспорта
09 июня 2026, 15:30
В Одесской области школьники 13 часов писали НМТ из-за воздушных тревог
09 июня 2026, 15:26
Россияне ударили КАБом по Днепропетровщине: повреждены дома и школа
09 июня 2026, 15:00
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Битва за украинский литий: почему под угрозой оказались интересы США
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Все публикации »
Сергей Фурса
Виктор Ягун
Юрий Бутусов
Все блоги »