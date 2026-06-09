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09 червня 2026, 16:56

На Херсонщині викрили ексчиновника, що вкрав землю на мільйони

09 червня 2026, 16:56
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Фото: прокуратура Херсонської області
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За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури викрито колишнього заступника начальника Головного управління Держгеокадастру в Херсонській області, якого підозрюють в організації схеми з незаконного вибуття з державної власності 50 гектарів сільськогосподарських земель

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За даними слідства, у 2019 році посадовець, маючи доступ до Державного земельного кадастру та відповідні службові повноваження, використав їх в особистих інтересах. Він організував оформлення 25 земельних ділянок по 2 гектари кожна на території Скадовського району у приватну власність на підставних осіб — місцевих жителів, які за винагороду підписували необхідні документи, не маючи наміру обробляти землю.

Підозрюваний, за даними слідства, контролював увесь процес — від виготовлення технічної документації до державної реєстрації права власності. Після оформлення ділянок усі вони були відчужені на користь його близької родички.

Для маскування оборудки у документах була зазначена занижена вартість. Родичка придбала 50 гектарів землі за 560 тис. грн. Водночас, за результатами судової експертизи, ринкова вартість ділянок становить 3 млн 320 тис. грн. Різниця свідчить про істотне заниження вартості активів.

Унаслідок таких дій земельні ділянки державної власності вибули у приватне користування, що спричинило збитки державі в особливо великих розмірах.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Нагадаємо, що за позовом Київської обласної прокуратури у власність держави повернуто 10 гектарів земель лісогосподарського призначення в Обухівському районі Київщини, які понад 20 років перебували у незаконному користуванні юридичних осіб, пов’язаних з колишнім народним депутатом Віктором Медведчуком.

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