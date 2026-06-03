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03 июня 2026, 19:20

Атаки на Херсонщину: пятеро погибших и 19 раненых в результате обстрелов РФ

03 июня 2026, 19:20
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Фото иллюстративное
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В течение 3 июня оккупанты совершили серию атак на Херсон и область, применив авиацию, артиллерию и ударные БпЛА. Пока известно о пяти погибших и 19 пострадавших, среди которых 17-летний парень

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По состоянию на 17:30 зафиксировано, что от последствий российской агрессии пять человек погибли, 19 получили травмы. Среди пострадавших есть 17-летний парень.

От последствий артиллерийских обстрелов Белозерки, Комышан и Приозерного погибли четыре гражданских. Еще один человек получил смертельные травмы в Херсоне в результате дроновой атаки.

Из-за вражеской артиллерии в течение ночи и дня в Херсоне, Зимовике и Приозерном пострадали четыре мирных жителя.

От российских дронов на территории Херсона, Миролюбовки и близ села Высокое получили травмы разной степени еще 15 человек.

Кроме того, повреждения получили частные и многоквартирные дома, общежитие, админздание, больница, автотранспорт.

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начаты досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 3 июня враг накрыл артиллерийским огнем село Приозерное в Херсонской общине. В результате поражения дома погиб 54-летний мужчина и 51-летняя женщина. Ранение получила еще одна местная жительница.

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