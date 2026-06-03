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03 червня 2026, 19:20

Атаки на Херсонщину: п’ятеро загиблих та 19 поранених внаслідок обстрілів РФ

03 червня 2026, 19:20
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Фото ілюстративне
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Впродовж 3 червня окупанти здійснили серію атак на Херсон та область, застосувавши авіацію, артилерію та ударні БпЛА. Наразі відомо про п’ятьох загиблих та 19 постраждалих, серед яких 17-річний хлопець

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії п’ять людей загинули, 19 - дістали травм. Серед постраждалих є 17-річний хлопець.

Від наслідків артилерійських обстрілів Білозерки, Комишан та Приозерного загинули чотири цивільних. Ще одна людина дістала смертельних травм у Херсоні внаслідок дронової атаки.

Через ворожу артилерію впродовж ночі та дня у Херсоні, Зимівнику та Приозерному постраждало чотири мирних жителі.

Від російських дронів на території Херсона, Миролюбівки, та поблизу села Високе отримали травми різного ступеню ще 15 людей.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток, адмінбудівля, лікарня, автотранспорт.

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що 3 червня ворог накрив артилерійським вогнем село Приозерне у Херсонській громаді. Унаслідок ураження будинку загинув 54-річний чоловік та 51-річна жінка. Поранення отримала ще одна місцева жителька.

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