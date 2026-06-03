Оккупанты ударили по селу на Херсонщине: погибли супруги, есть пострадавшая

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Сегодня, 3 июня, российские оккупационные войска терроризировали мирное население Херсонщины. Около 11:20 враг накрыл артиллерийским огнем село Приозерное в Херсонской общине.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, 03 июня 2026 года около 11:20 военные РФ совершили артиллерийский обстрел с. Приозерное в Херсонской общине.

В результате поражения дома погиб 54-летний мужчина и 51-летняя женщина. Ранение получила еще одна местная жительница.

Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для документирования очередного военного преступления, совершенного военными РФ.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, что 02 июня военные РФ атаковали Херсонщину с помощью ствольной и реактивной артиллерии, разного типа БпЛА.